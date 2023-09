Braga-Napoli, le ultimissime di formazione da Sky: esordio per Natan! C'è Politano dal 1' | GRAFICO

Ultime notizie UEFA Champions League - Questa sera ci sarà l'esordio degli uomini di Rudi Garcia con Braga-Napoli, in programma ore 21.00. Ma quali saranno le scelte di formazione di Artur Jorge e Rudi Garcia? Quali saranno le formazioni ufficiali della prima gara delle due compagini nel Gruppo C di Champions League?

Formazioni Braga-Napoli: le ultimissime news da Sky

Andiamo a scoprire le ultimissime news da Sky Sport per quanto riguarda le probabili formazioni di Braga-Napoli:

"Garcia cambia qualche pedina dopo il pari di Genova: in attacco spazio a Politano, che torna dal 1', con Kvaratskhelia e Osimhen, in difesa possibile debutto di Natan. Sulla sinistra ballottaggio Mario Rui-Olivera. I portoghesi tornano al 4-2-3-1, qualche dubbio sulla trequarti per Artur Jorge. Le probabili di Braga-Napoli, in programma stasera alle 21 e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW".

QUI BRAGA - Dopo l'ampio turnover in campionato contro il Farense (match perso 3-1), Artur Jorge torna al 4-2-3-1 con diverse novità. A centrocampo spazio Vitor Carvalho, mentre Al Musrati è in vantaggio su André Horta. Sulla trequarti ampia scelta per Artur Jorge che dovrebbe affidarsi a Ricardo Horta, Pizzi e Bruma alle spalle di Abel Ruiz, ma non sono escluse novità. Ecco la formazione:

BRAGA (4-2-3-1) la probabile formazione: Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; R. Horta, Pizzi, Bruma, Abel Ruiz. All.: Artur Jorge

Probabili formazioni Braga-Napoli: l'11 di Garcia

Per quanto riguarda la formazione del Napoli di Garcia contro il Braga, il tecnico ha sciolto i dubbi. Ne parla Massimo Ugolini a Sky Sport 24:

"Circa mille napoletani a Braga. Brutta giornata qui in Portogallo dal punto di vista climatico, ma il Napoli deve fare risultato. Per quel che riguarda la formazione, Rrahmani ha recuperato e con Amir gioca Natan, che avrebbe fatto il suo esordio già a Genova senza il forfait del kosovaro. Mario Rui preferito a Di Lorenzo. Centrocampo intoccabile, Politano nel tridente".

Inoltre, dal sito di Sky Sport si legge:

"Coppia inedita in difesa con Natan, al debutto in azzurro, al fianco di Rrahmani. Ballottaggio a sinistra tra Mario Rui e Olivera, con il portoghese favorito. Confermata la linea di centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco spazio a Politano con Osimhen e Kvaratskhelia".

NAPOLI (4-3-3) la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Garcia