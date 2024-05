Borussia Dortmund-Real Madrid: dove vederla in Tv e streaming gratis

Dove vedere Real Madrid-Borussia Dortmund, la finale di Champions League 2023-24. Si giocherà sabato 1 giugno ore 21:00 la partita finale Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid, dove vederla in tv? Ci sono tre canali disponibili per la partita.

Borussia Dortmund-Real Madrid: dove vederla in tv

Ultime notizie calcio - Real Madrid Borussia Dortmund tv - Tutto pronto per quella che sarà la partita più attesa in Europa di fine stagione, che sancirà chi vincerà il trofeo più ambito tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Una partita che sulla carta può sembrare scontata, ma occhio alle sorprese. Borussia Dortmund-Real Madrid dove vederla in tv, vediamo quali sono le possibilità di visione in tv della gara.

La finale di Champions League sarà possiible vederla anche in chiaro gratis grazie a Mediaset che ha i diritti per mostrare Borussia Dortmund-Real Madrid. Ecco come vedere Real Madrid-Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund-Real Madrid tv su Sky Sport e in live streaming su Infinity+ , Sky Go e Now .

su e in live su , e . In chiaro, invece, sarà possibile vedere Borussia Dortmund-Real Madrid su Canale 5.