Quique Setien, allenatore del Barcellona ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della scfida con il Levante, ma non ha esitato a parlare anche della prossima doppia sfida contro il Napoli, valida per gli ottavi finale di Champions League:

"Non stiamo attraversando un momento positivo, ma se fossi nei nostri avversari non ci sottovaluterei. I periodi negativi capitano a tutti, ma l'importante è dare sempre il massimo. Daremo tutto e lotteremo fino alla fine, ne sono convinto".