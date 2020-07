Barcellona, Setien: "Messi ha ragione, giocando così non possiamo vincere la Champions"

Champions League - Quique Setien, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa:

"Messi ha ragione in alcune cose, se continuiamo a giocare così non vinceremo nulla. Io continuo ad avere l'entusiasmo del primo giorno e non mi sento messo in questione. La prestazione contro l'Osasuna non è all'altezza per una squadra che vuole vincere la champions.

Adesso dobbiamo riposare un po' e schiarirci le idee per tornare ad essere la grande squadra che siamo stati per anni. Se giochiamo come contro il Villarreal, dove tutti hanno dato il massimo, possiamo vincere la Champions".