Barcellona, Rakitic: "Napoli? Sta a noi fare una grande partita e passare! Ci piace attaccare, non possiamo snaturarci. Lasceremo degli spazi..."

Champions League - Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiaraizoni a El Pais:

"Liga persa? Le cose non sono andate come volevamo, adesso dobbiamo riprenderci: abbiamo il Napoli e sta a noi fare una grande partita e passare. È difficile attaccare una squadra molto ordinata dietro, che accumula uomini per aspettare i nostri errori. Devi muovere la palla, essere molto preciso, giocare con calma e sicurezza. Anche con pazienza. Certo non possiamo snaturarci, ci piace attaccare, siamo il Barcellona ed è chiaro che lasceremo degli spazi. Dobbiamo essere aggressivi, tutti insieme, più intelligenti”