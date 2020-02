Barcellona-Napoli, il sito ufficiale peggio del secondary ticketing: prezzi in aumento! Acquisto 'vietato' agli italiani

Biglietti Barcellona-Napoli. Siam sempre pronti a indignarci, a gridare allo scandalo e protestare quando qualcosa accade vicino a noi, meno quando è al di là del nostro naso. E' un po la indole umana in generale, ma andiamo al caso specifico. E' stata una settimana di proteste, addirittura con un murale all'esterno del San Paolo, per i prezzi dei biglietti per la gara del San Paolo fra Napoli e Barcellona (70 euro le curve, fino ai 250 euro della Tribuna Posillipo). Dalle ore 10 di questa mattina però sono in vendita anche i biglietti di Barcellona-Napoli sul sito ufficiale del club blaugrana, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League prevista alle ore 21 del prossimo 18 marzo 2020 al Camp Nou. Al di là dei prezzi comunque piuttosto elevati (inizialmente il terzo anello di curva costava 134 euro, il prezzo più basso all'apertura delle vendite), a suscitare polemiche sono la modalità di vendita e i prezzi crescenti dei singoli settori, dopo diverse segnalazioni ricevute dalla nostra redazione.

Biglietti Barcellona-Napoli in vendita, prezzi in aumento

Innanzitutto va segnalata l'impossibilità di fare biglietti per specifici settori destinati al Barcellona per residenti in Italia o che utilizzino carte italiane (in questo momento, via sito ufficiale). Questo a causa delle disposizioni UEFA che non permettono l'acquisto ai tifosi italiani dei biglietti in determinati settori di 'casa'. In molti hanno effettuato reiterati tentativi dalle ore 10 fino ad ora, inserendo i dati, procedendo al pagamento (autorizzato dalla banca degli utenti) per poi dover leggere sempre lo stesso messaggio:

Barcellona-Napoli, problemi d'acquisto sul sito ufficiale

"Il pagamento non può essere completato. Non abbiamo fatto alcun addebbito alla carta", recita il sito ufficiale del Barcellona. Ma a suscitare i maggiori reclami è la politica utilizzata per i prezzi, che a quanto pare non sono fissi. Erano questi i prezzi alle ore 11.00 in punto:

3rd Goal lower 134 euro;

1st Goal, 2nd Corner upper e 2nd Goal lower 154 euro;

3rd Lateral lower 189 euro;

2nd Grandstand Nord/South upper 219 euro

1st Lateral 239 euro;

1st Grandstand central e 2nd Grandstand central lower 269 euro.

Biglietti Barcellona-Napoli, i prezzi iniziali

In questo momento però i prezzi sono aumentati sul sito ufficiale del Barcellona, come farebbe il migliore dei siti di secondary ticketing se la richiesta del mercato è evidentemente alta. Una scelta discutibile, certo è che se ciò avvenisse a Napoli scatenerebbe un putiferio. In questo momento, ore 15.30, gli stessi settori possono essere acquistati a questi prezzi, con un incremento da 15 a 30 euro rispetto ai prezzi delle ore 11:

3rd Goal lower 149 euro;

1st Goal, 2nd Corner upper e 2nd Goal lower 169 euro;

3rd Lateral lower 209 euro;

2nd Grandstand Nord/South upper 249 euro

1st Lateral 269 euro;

2nd Grandstand central lower 299 euro.

In attesa di comunicazioni ufficiali per quanto riguarda i biglietti del settore ospiti (non ancora in vendita), ricordiamo che per disposizioni UEFA: "Il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi ospiti sarà di 70 euro in UEFA Champions League".

