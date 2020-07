"Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorita' locali competenti. La partita e' programmata per essere disputata a Barcellona come previsto". E' quanto afferma la Uefa in una dichiarazione all'ANSA alla luce delle perplessita' del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sull'opportunita' di giocare il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona in un altro Paese e non in Spagna, per l'allerta coronavirus