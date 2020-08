Barcellona, de Jong: "Scenderemo in campo per vincere, abbiamo studiato il Napoli e sappiamo come fermarli"

Champions League - Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato alla vigilia del match contro il Napoli.

Come sta la squadra a livello mentale?

"Stiamo bene, c'è energia positiva nella squadra e non vediamo l'ora della partita contro il Napoli. Le sensazioni sono davvero buone. Facciamo sempre una partita con l'intenzione di vincerla, indipendentemente dal risultato. Siamo il Barça e giochiamo in casa, quindi devi andare per vincere sempre".

Cosa possiamo aspettarci dal Napoli? Dove può farvi del male al Camp Nou?

"Abbiamo visto i video dell'andata al San Paolo e degli ultimi duelli del Napoli in Serie A. Sappiamo cosa dobbiamo fare, sappiamo cosa faremo e ci crediamo, ma ovviamente non confesserò come lo faremo. gioca perché lo saprebbero tutti, Napoli compreso (ride)".

Sulla vittoria della Champions

"Possiamo sognare di vincere la Champions League. Penso che se siamo al vertice siamo una delle migliori squadre del mondo; Alla fine, siamo a quattro vittorie dal proclamarci campioni e se mostriamo la nostra versione migliore e siamo collegati e pianifichiamo bene le partite, possiamo vincerlo, ovviamente.

Sei d'accordo con le dichiarazioni di Messi delle scorse settimane?

"Messi ha detto la cosa giusta, siamo tornati dalla sconfitta in casa contro l'Osasuna senza giocare bene"

Qual è stato il messaggio di Setién per risollevare il morale della squadra in queste settimane?

"Ci siamo lasciati alle spalle la Lega. L'abbiamo persa, ovviamente, ma non serve più avere quei pensieri negativi. Ora non vediamo l'ora che arrivi la partita della Champions League e siamo concentrati al 100% sulla vittoria contro il Napoli. Loro meritano rispetto, daremo tutto. Quindi non abbiamo più toccato questo argomento, solo per correggere errori e cose che dovevano essere migliorate".