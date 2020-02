Il neo acquisto del Barcellona, Braithwaite, ex attaccante del Leganes, ha svolto la sua presentazione col nuovo club. Non potrà giocare la Champions League (il Barça sfiderà il Napoli martedì), ma potrà presenziare solo in Liga. L'attaccante, durante la presentazione, ha sbagliato ogni tipo di palleggio. Clicca sul file in allegato per vedere il video tratto da Twitter.