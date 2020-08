Il Barcellona perde 8-2! Messi contro il Napoli disse: "A questi ne facciamo otto..." [VIDEO]

Ultime notizie calcio. L'eliminazione del Barcellona per 8-2 contro il Bayern Monaco sta rubando i titoli di tutte le testate calcistiche del mondo. Una serata da dimenticare per i blaugrana che, come riportato da Opta, hanno subito otto reti in un singolo match per la prima volta dalla sconfitta 0-8 contro il Siviglia negli ottavi di Coppa spagnola nel 1946.

Messi contro il Napoli: "A questi gliene facciamo otto"

Sono molti i tifosi del Napoli che in queste ore stanno ricordando le parole di Lionel Messi durante Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, quando nel tunnel del Camp Nou ad inizio secondo tempo si rivolse ai suoi compagni di squadra dicendo: "Non facciamo gli idioti, abbiamo due gol di vantaggio. A questi gliene facciamo otto" (video). Messi si riferiva chiaramente al Napoli, ma il destino ha voluto che il suo Barcellona fosse eliminato dalle Final Eight di Lisbona proprio subendo 8 gol, come non era mai accaduto nella storia recente del club blaugrana.

Champions senza Messi e Ronaldo

Come se non bastasse, un altro primato è crollato questa sera: era infatti dal 2005 che almeno uno tra Messi e Ronaldo arrivava sistematicamente alle semifinali di Champions League. Siamo di fronte alla fine di un'era?