AS, Roncero bacia la statuetta di Maradona in un'intervista: "Stasera tifo Napoli e bacio il mio Diego" [VIDEO]

Stasera il Napoli ospita il Barcellona per uno storico match di Champions League che sarà seguito in tutto il mondo. A fare il tifo per i partenopei saranno in tanti, soprattutto a Madrid: lo conferma, ai microfoni di Calciomercato.it, Tomas Roncero, caporedattore del quotidiano spagnolo 'AS', storicamente vicino alle vicende del club blanco. Stasera, il suo cuore sarà azzurro...

"Non posso negarlo: il favorito è il Barça. Il Napoli, però, ha dimostrato quest’anno che lo motiva tanto giocare contro le grandi squadre. Magari fallisce con le squadre di media caratura, però davanti a un grande vince senza complessi. Non lo nego, sarebbe un’enorme felicità per me. Qui ho il mio Maradona, gli do un bacio di buona fortuna… Se il Napoli eliminasse il Barça nel Camp Nou, sarebbe come quando l’Inter ci riuscì nel 2010, sublime. Magari con un colpo di testa di Manolas nell’area, con Ter Stegen che non lo vede nemmeno. Sarebbe toccare il cielo con un dito… Perché no? Col Napoli tutto è possibile, è una città dove i sogni diventano realtà".

Un messaggio per Manolas, e magari un altro per Fabian, un calciatore che al tuo Madrid piace tanto.

"Logico, è fortissimo. A chi piace il calcio, deve piacere Fabian. È un centrocampista moderno, con forza fisica, tiro... guarda il gol che ha segnato l’altro giorno".

Finirà al Real Madrid?