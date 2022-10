Ajax arrivato a Napoli, sul lungomare folla di curiosi e visita segreta di un ex azzurro | FOTO E VIDEO CN24

Ajax arrivato a Napoli, i lancieri sono giunti in albergo sul lungomare Caracciolo all’Hotel Vesuvio intorno alle 16:15. Tanti i tifosi azz urri accorsi per vedere da vicino l’arrivo degli olandesi, con uno che urla nei loro confronti.

All'interno dell'Hotel Vesuvio è arrivato anche il neo allenatore del Benevento, ex difensore del Napoli, Fabio Cannavaro: il mister dei giallorossi è entrato nei momenti immediatamente successivi all'ingresso dei calciatori.

Dopo una vittoria da record ad Amsterdam, il Napoli capolista nel Gruppo A ospita l'Ajax con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria su quattro e consolidare la vetta della classifica. L'Ajax ha segnato 198 gol in UEFA Champions League, dalla fase a gironi alla finale.

Ajax a Napoli

Statistiche Ajax

L' Ajax partecipa alla fase a gironi di UEFA Champions League per la quinta stagione consecutiva e la 18ª in assoluto, record per i club dei Paesi Bassi. È la prima volta che si qualifica direttamente alla fase a gironi in due stagioni consecutive dal 2014/15.



partecipa alla fase a gironi di per la quinta stagione consecutiva e la 18ª in assoluto, record per i club dei Paesi Bassi. È la prima volta che si qualifica direttamente alla fase a gironi in due stagioni consecutive dal 2014/15. I lancieri hanno fatto la storia nel 2021/22, diventando il primo club olandese a vincere tutte e sei le partite del girone di UEFA Champions League . L' Ajax ha chiuso con nove punti di vantaggio nel Gruppo C: Sébastien Haller , che in estate è passato al BorussiaDortmund (terzo dietro Ajax e SportingCP ) ha eguagliando l'impresa di CristianoRonaldo del 2017/18 segnando in ogni partita.



. L' ha chiuso con nove punti di vantaggio nel Gruppo C: Sébastien , che in estate è passato al (terzo dietro e ) ha eguagliando l'impresa di del 2017/18 segnando in ogni partita. L' Ajax ha pareggiato 2-2 in casa del Benfica all'andata degli ottavi ma è uscito perdendo 1-0 in casa al ritorno.



ha pareggiato 2-2 in casa del all'andata degli ottavi ma è uscito perdendo 1-0 in casa al ritorno. Questa è stata una delle sole due stagioni europee dell' Ajax fra le ultime nove che è proseguita nella fase a eliminazione diretta.



fra le ultime nove che è proseguita nella fase a eliminazione diretta. L' Ajax ha vinto il suo 36esimo titolo olandese (record) nel 2021/22, il terzo consecutivo dopo i trionfi nel 2019 e nel 2021 senza considerare il 2020 che non ha visto il titolo assegnato. Quello è stato l'ultimo sotto la guida di Erik ten Hag , che ha lasciato i Paesi Bassi per trasferirsi sulla panchina del ManchesterUnited a maggio; Alfred Schreuder , vice di Ten Hag all' Ajax nel 2018/19, ha lasciato il ClubBrugge per sostituirlo.



ha vinto il suo 36esimo titolo olandese (record) nel 2021/22, il terzo consecutivo dopo i trionfi nel 2019 e nel 2021 senza considerare il 2020 che non ha visto il titolo assegnato. Quello è stato l'ultimo sotto la guida di Erik , che ha lasciato i Paesi Bassi per trasferirsi sulla panchina del a maggio; Alfred , vice di all' nel 2018/19, ha lasciato il per sostituirlo. L' Ajax ha perso solo due delle ultime 17 trasferte di UEFA Champions League (V10 P5), entrambe contro il Liverpool : alla seconda giornata di questa stagione e 1-0 alla quinta giornata dell'edizione 2020/21. Contando anche le qualificazioni, si tratta delle uniche sconfitte in 23 gare esterne (V11 P10).



ha perso solo due delle ultime 17 trasferte di (V10 P5), entrambe contro il : alla seconda giornata di questa stagione e 1-0 alla quinta giornata dell'edizione 2020/21. Contando anche le qualificazioni, si tratta delle uniche sconfitte in 23 gare esterne (V11 P10). Le ultime partite dell' Ajax contro un club italiano hanno sancito un'eliminazione (tra andata e ritorno): nei quarti di finale di UEFA Europa League giocati ad aprile 2021 contro la Roma , gli olandesi hanno perso 1-2 in casa e pareggiato 1-1 in trasferta. Il bilancio contro club italiani è complessivamente di V13 P18 S18 con 52 gol segnati e 53 subiti.



contro un club italiano hanno sancito un'eliminazione (tra andata e ritorno): nei quarti di finale di giocati ad aprile 2021 contro la , gli olandesi hanno perso 1-2 in casa e pareggiato 1-1 in trasferta. Il bilancio contro club italiani è complessivamente di V13 P18 S18 con 52 gol segnati e 53 subiti. La sconfitta per 0-1 contro l' Atalanta alla sesta giornata di UEFA Champions League 2020/21 ha interrotto un'imbattibilità che durava da otto partite contro le squadre di Serie A , in casa e fuori (V2 P6). L' Ajax ha perso due delle tre gare successive contro squadre italiane (P1) e non vince da cinque (P2 S3).



alla sesta giornata di 2020/21 ha interrotto un'imbattibilità che durava da otto partite contro le squadre di , in casa e fuori (V2 P6). L' ha perso due delle tre gare successive contro squadre italiane (P1) e non vince da cinque (P2 S3). Cinque delle sei finali di Coppa dei Campioni dell'Ajax sono state contro squadre italiane. Ha battuto l'Inter nel 1973 (2-0), la Juventus nel 1974 (1-0) e il Milan nel 1995 (1-0), ma ha perso contro il Milan nel 1969 (1-4) e la Juventus nel 1996 (1-1; 2-4 dcr).

Sabato l'Ajax ha registrato la prima vittoria in cinque partite in tutte le competizioni (P1 S3), trionfando 4-2 a Volendam in Eredivisie.

Dusan Tadic ha aperto le marcature su rigore, il suo primo gol stagionale in campionato alla nona presenza, prima che l'acquisto estivo Calvin Bassey segnasse il suo primo gol in campionato nella sua 44esima presenza in carriera. Il gol di Brian Brobbey è stato il suo quarto nell'Eredivisie 2022/23, mentre Davy Klaassen ha segnato per la seconda partita di campionato consecutiva.

Steven Berghuis ha firmato l'assist per il gol di Bassey e quindi ha segnato o servito assist contro 27 diverse avversarie dell'Eredivisie, più di qualsiasi altro giocatore nel 21° secolo.

La serie di quattro partite consecutive senza vittorie che ha preceduto il fine settimana è stata la sequenza senza vittorie più lunga dell'Ajax da luglio-agosto 2017 (P2 S2).

L'Ajax ha vinto le prime sei partite di Eredivisie in questa stagione prima di perdere 2-1 sul campo dell'AZ Alkmaar il 18 settembre. Dopo aver perso 2-1 in casa del Liverpool alla seconda giornata di UEFA Champions League, ha anche perso punti il 1° ottobre, pareggiando 1-1 in casa contro i Go Ahead Eagles.

Mohammed Kudus ha segnato in sei delle ultime otto partite dell'Ajax, sette gol in tutto - un gol in più rispetto alle prime 47 presenze con il club.

Tadic ha servito assist per tre gol nella vittoria per 5-0 contro l'Heerenveen il 10 settembre, diventando così il terzo giocatore a fornire tre o più assist in tre diverse partite di Eredivisie nel 21° secolo, dopo Luis Suárez e Mika Nurmela.

Steven Bergwijn ha segnato sei gol nelle prime cinque partite di campionato, ma è rimasto a secco nelle ultime quattro.

L'Ajax aveva mantenuto la porta inviolata per cinque volte consecutive in tutte le competizioni prima della seconda giornata: la prima rete di Mohamed Salah (Liverpool) ha posto fine a una serie di 547 minuti senza subire gol.

Owen Wijndal è andato in panchina alla terza giornata e a Volendam dopo aver saltato le precedenti sette partite dell'Ajax per un colpo subito.

L'Ajax ha iniziato la stagione con una sconfitta per 5-3 contro il PSV nel JohanCruijffSchaal, per il secondo anno di fila hanno perso la partita contro il club di Eindhoven.

Youri Baas è entrato da sostituto alla prima giornata: il 19enne è diventato il 50esimo adolescente a rappresentare il club in UEFA Champions League, un record.

