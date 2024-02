Zielinski non rientrato è a Napoli dopo il ko contro il Milan: ecco cosa trapela dagli ambienti vicino al polacco

Calciomercato Napoli - Mehdi Taremi sbarcherà questa mattina a Milano per le visite mediche di rito, andrà a firmare con l’Inter un biennale con opzione che avrà validità dal prossimo luglio. Ma anche Piotr Zielinski andrà a Milano a luglio, svincolandosi dal Napoli. Ne parla Tuttosport.

Piotr Zielinski non rientrato è con la squadra a Napoli dopo la sfida contro il Milan:

"Ha incontrato a Milano Micha? Probierz, il ct della sua nazionale, ieri in mattinata ha sostenuto le visite mediche. Nessuno vicino al calciatore vuole esporsi ufficializzando il matrimonio con l’Inter, anche per evitare che Piotr possa vivere in malo modo gli ultimi mesi a Napoli, ma dalla prossima stagione diventerà dei nerazzurri. Firmerà un triennale da 4.5 milioni più bonus, con opzione di rinnovo per un’ulteriore annata"