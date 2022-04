Calciomercato Napoli, su Zielinski piomba il Bayern Monaco: tutti i dettagli

Ultimissime calciomercato Napoli. "Zielinski è appena entrato nel mirino del Bayern Monaco". Questo l'annuncio riportato questa mattina da Repubblica, che svela come il futuro del centrocampista polacco a Napoli sia quantomai in bilico.

Zielinski

Zielinski-Napoli, insidia Bayern Monaco

Il giocatore polacco, che domenica sarà uno degli ex di turno in Empoli-Napoli, è reduce fin qui da una stagione ben al di sotto delle aspettative. Nelle ultime gare ha perso il posto da titolare ed anche quando subentra non riesce mai ad incidere: anche contro la Roma il suo rientro nel finale è stato tutt'altro che arrembante, sintomo di un momento delicato che vive.

Alla soglia dei 28 anni, non ha mai espresso tutto il suo potenziale con continuità ed oggi il Napoli riflette sul suo futuro: puntare su di lui nel nuovo corso Spalletti, oppure cederlo all'estero al miglior offerente? Riflessioni in corso, intanto il Bayern Monaco ha iniziato i primi sondaggi per il centrocampista che in azzurro ha il contratto in scadenza nel 2024 ed oggi ha la sua valutazione nettamente in ribasso.