Zielinski-Inter, Schira: "Accordo fino al 2027 con opzione, contratto da 4,5 mln a stagione! Ha rifiutato offerte da altri due club"

Calciomercato Napoli. Piotr Zielinski è ormai prossimo a dire addio al Napoli a fine stagione: il centrocampista polacco si libererà a parametro zero ed è vicinissimo alla firma con l'Inter.

Il giornalista Niccolò Schira ha riportato alcuni aggiornami sull'accordo tra Zielinski e l'Inter:

"Piotr Zielinski è ad un passo dall'Inter come svincolato da luglio 2024. Accordo di principio per un contratto fino al 2027 (4,5M/anno) + opzione per il 2028 come rivelato un mese fa. Il polacco è stato avvicinato da un altro club di Serie A e da un club inglese, ma preferisce l'Inter".