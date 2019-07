Notizie Calcio Napoli - Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV:

"Zerbin? Il Cesena lo vuole ed il Napoli lo vuole dare e noi siamo felici. Ora c'è d'aspettare la burocrazia perchè quando un club di A cede in C, chi compra deve accollarsi il minimo federale di stipendio più una percentuale. Entro domani potrebbe esserci l'ufficialità. Non ha dormito tre notti quando gli abbiamo detto che andava in ritiro con il Napoli"