Zerbin, l'agente: "Abbiamo diverse proposte tra C e B, decideremo con Giuntoli. Veretout non andrà al Napoli" [ESCLUSIVA]

A CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, attaccante del Napoli che quest'anno ha giocato in prestito alla Viterbese:

“Il Napoli si sta muovendo sul mercato e forse sta riflettendo un po’ su Veretout, non andrà in azzurro. A mio avviso sono più forti quelli che già sono a Napoli rispetto al francese. Ancelotti ha gusti sopraffini, quest’anno a Napoli si aspettano tanto. Il prossimo Napoli-Juventus sarà la gara del secolo (sorride ndr). Sarri è attaccatissimo al Napoli, ma l’opportunità Juve è irrinunciabile per ogni allenatore. Io sono fiorentino e la Juve per me rappresenta il nemico, ma il bianconero è un traguardo per ogni professionista. Chiesa-Ronaldo-Bernardeschi non si rifiuta come tridente d’attacco, va capito Sarri, la Juventus non si può rifiutare. Chiesa va alla Juventus, lo cercano da prima dell’inverno scorso, anzi avevano già l’accordo. Ora toccherà decidere al ragazzo, credo che andrà alla Juve però. Il calcio non è uno sport moralizzatore, non deve insegnare niente. Il mestiere dura poco e tutto ciò che c’è di meglio va sempre accettato. James e Manolas al Napoli? A Roma il futuro è in turbolenza continua, l’Olimpico si fa sentire. Totti era inviolabile e il fatto che abbia lasciato sancirà un anno di sofferenza. Andrà via Dzeko, andrà via Manolas, l’allenatore nuovo. Non vorrei essere un tifoso della Roma. Alessio Zerbin? E’ molto richiesto. Valutiamo le proposte insieme a Giuntoli e vediamo. In C e anche in B lo vogliono”.