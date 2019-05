Napoli-Zapata, Tuttosport: "Il piano per far ritornare il bomber, 20 mln e un attaccante"

Calcio mercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio al calciomercato nelle pagine dedicate alla Ssc Napoli, nonostante sia la vigilia della sfida con l'Inter. In particolare ci si sofferma sui possibili obiettivi in attacco. Dal quotidiano si legge di un progetto per favorire il ritrono di Duvan Zapata, mentre uno tra Dries Mertens e Lorenzo Insigne andrà di sicuro via.

