Zanoli, l'agente: "Trattativa complicata per portarlo a Salerno, ma è il prototipo del giocatore moderno! Giuntoli mi disse 'è un altro Maldini'"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente di Alessandro Zanoli, Alessandro Moggi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“La trattativa è stata complicata per portare Zanoli alla Salernitana, come spesso capita, lunga e complessa. Sembra tutto facile quando viene trasferito un calciatore, invece è difficile e anche la storia di questo mercato lo racconta, sono sfumati affari all’ultimo secondo. Ci sono i direttori, i presidenti e i risultati della squadra: il budget lo si può programmare, ma ci sono tanti fattori che incidono ed il tempo è fondamentale. Un giocatore lo vendi quando puoi farlo, i giovani italiani devono giocare e non possono stare dietro chi ha fatto già una carriera: se non giocano, non avremo mai una nazionale competitiva.

Giuntoli? Quando ho preso la procura di Zanoli l’ho incontrato, mi disse che era un altro Paolo Maldini. Questo è per capire la visione su Alessandro, è il prototipo del giocatore moderno: ha gamba, struttura, forza, inserimento, è uno che può e deve trovare continuità affinché trovi la sua destinazione finale nei top club internazionale. Però deve giocare, il Napoli l’ha ceduto in prestito come lo scorso anno a gennaio: il futuro ce lo dirà il futuro, trovando continuità e minuti sicuramente arriverà a ciò che diceva Giuntoli. È un diamante grezzo, tanti anni fa Conte al Siena mi definì un giovanissimo Ciro Immobile, che non giocava, nello stesso modo. Ed il suo futuro è ancora presto per definirlo, ha un contratto lungo con la Lazio”