Sportitalia - Zaniolo-Napoli chiaro gioco delle parti: spunta la verità sulla voce di mercato

Zaniolo-Napoli, un rumor che sta trovando pochi riscontri. L'attaccante della Roma è lontano dal rinnovo con i giallorossi (scadenza 2024) e le voci sul suo futuro si rincorrono.

Napoli-Zaniolo, le ultime

Di Zaniolo ne ha parlato anche Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, che ha riportato alcuni aggiornamenti sul suo sito ufficiale:

"Nicolò Zaniolo non è sempre vicino a rinnovare il contratto, come ci avevano raccontato a settembre parlando di nuovo impegno fino al 2027, di firma imminente e addirittura di accordo raggiunto per una cifra di 4,2 milioni a stagione. I fatti dicono esattamente il contrario, per il momento non ci sono accordi.

Non abbiamo riscontri sul Napoli, il Milan lo aveva seguito la scorsa estate senza approfondire. Nel gioco delle parti tra club, calciatori e suoi rappresentanti molto presto bisognerà arrivare a una soluzione. Nell’interesse anche della Roma che non può avvicinarsi alla scadenza del contratto in questa situazione".