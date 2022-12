Ultime calciomercato Napoli. Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal.

Da Zaniolo alle voci sui mercato di riparazione, ecco quanto dichiarato da De Maggio ed evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Questo gruppo a gennaio non verrà toccato, mentre i giocatori che segue Giuntoli sono tutti in ottica estate. Su Zaniolo non abbiamo conferme, non esiste volontà del Napoli di andare a prendere il calciatore della Roma”.