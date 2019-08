Venerato a CN24: "Zaha-Napoli, secche smentite per due motivi! Le ultimissime su Icardi"

Mercato Napoli le ultimissime oggi su tutte le indiscrezioni più importanti. L'esperto di Rai Sport, Ciro Venerato, fa il punto della situazione a CN24.

"Secche smentite sul pezzo del Daily Mail, perchè il Napoli non ha mai fatto un'offerta al Crystal Palace per acquistare Wilfred Zaha: il giocatore è stato seguito e valutato dallo scouting azzurro e dallo stesso allenatore Carlo Ancelotti, ma il prezzo del cartellino ed il valore del calciatore non convincono il Napoli.

Su Mauro Icardi, invece, siamo in una fase di attesa: il calciatore, per ora, pensa ancora alla Juventus: solo quando Fabio Paratici gli dirà che non rientra più nei programmi, allora valuterà l'interesse del Napoli. Tuttavia vanno superati anche i problemi relativi ai diritti di immagine, perchè Wanda Nara non intende concederli in toto al club azzurro. Tutto aperto, quindi, ma ci vorranno ancora diversi giorni per dipanare la matassa"