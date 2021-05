Zaccagni-Napoli, Gazzetta: la Lazio può insidiare gli azzurri! Il trequartista non ha ancora fatto l’ultimo passo verso il club di De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Sembrava fatta per Zaccagni al Napoli, ma il trequartista del Verona non ha ancora fatto l’ultimo passo verso il club di De Laurentiis. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Gli azzurri sono stati i più concreti a muoversi a gennaio, senza però arrivare a un accordo definitivo col presidente Setti. Così la Lazio potrebbe tornare in corsa e insidiare il Napoli, mentre le altre big del nostro campionato sono in seconda fila. I mesi che passano rendono Zaccagni sempre più un’occasione, col contratto che scadrà a giugno 2022 e nessun discorso in piedi per il rinnovo col Verona. Questo inverno servivano almeno 15 milioni per convincere Setti, ma la speranza di Napoli e Lazio è quella di spuntare un prezzo migliore"