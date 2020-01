Venerato a CN24: "Contatto in mattinata col Torino, differenza di un milione e mezzo per il prestito di Younes! I dettagli"

Calciomercato Napoli - Il club di Aurelio De Laurentiis dopo gli acquisti di Demme e Lobotka pensa alle cessioni. Con Gaetano vicino alla Cremonese, tocca valutare il futuro di Amin Younes. Sono solo sette le presenza finora in stagione per il tedesco, con pochissimi minuti accumulati: 148', ed è per questo motivo che la SSC Napoli sta valutando l'idea di girarlo in prestito fino al termine della stagione.

Calciomercato Napoli, distanza di un 1,5mln col Torino per il prestito di Younes

Ciro Venerato, giornalista esperto di calcio mercato della Rai, è intervenuto riguardo Amin Younes ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Nuovo contatto in tarda mattinata tra Napoli e Torino per Amin Younes. Il club azzurro ha chiesto 2,5 miloni per il prestito secco di soli 6 mesi. Cairo non intende andare oltre il milione di euro per il prestito oneroso dell'attaccante tedesco. Va quindi limitata una differenza di un milione e mezzo".