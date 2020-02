Venerato a CN24: "Offerta ufficiale del Krasnodar per Younes! Contattato già l'entourage del calciatore"

Calciomercato Napoli - Younes in Russia. Come aveva già anticipato a CalcioNapoli24 (Younes verso la Russia) Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, il calciatore è pronto a lasciare il Napoli. Venerato parla a CalcioNapoli24 delle ultime novità in casa Napoli riguardo il mercato in uscita.

Younes

Mercato Napoli, Younes in uscita

"Offerta ufficiale per Younes. I russi del Krasnodar sulle sue tracce. Il mercato russo chiude il 21 febbraio. Gli emissari hanno già contattato il suo nuovo agente Rudiger per valutare il gradimento del giocatore. La Russia attende Younes".