Werder Brema-Younes, non risultano contatti tra le parti. Stamane era circolata un'indiscrezione dalla Germania [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Questa mattina il portale tedesco "Deichstube", specializzato sulle notizie del Werder Brema, ha rilanciato l'indiscrezione che vorrebbe la squadra biancoverde interessata al cartellino di Amin Younes. Il direttore sportivo Frank Baumann si sarebbe già messo in contatto con Cristiano Giuntoli per avviare il discorso ed impostare la trattativa. La redazione di Calcio Napoli 24 ha contattato fonti vicine al calciatore del Napoli per avere maggiori dettagli su questa notizia proveniente dalla Germania. Nessun club ha contattato attualmente l'entourage di Younes e nemmeno il Napoli per sondare il terreno.

Amin Younes