Da Udine - Napoli-Deulofeu, mossa a sorpresa per chiudere: i bianconeri offrono anche Walace!

Calciomercato Napoli. Giorni caldi per la trattativa Deulofeu-Napoli. L'attaccante dell'Udinese è vicino agli azzurri ma vanno limate ancora delle distanze con il club bianconero: tra le società ballano pochi milioni, mentre lo spagnolo ex Milan ha già dato il suo placet per indossare la maglia azzurra.

Walace Napoli

Walace-Napoli, offerta Udinese

In tal senso, per vedere Deulofeu al Napoli, ci sarebbe un'importante novità proveniente da Udine. Secondo il Messaggero Veneto, l'Udinese avrebbe avanzato un'altra contro-proposta a De Laurentiis per sbloccare la trattativa: il patron Pozzo ha infatti inserito anche Walace nell'operazione, centrocampista brasiliano che già in tempi non sospetti era entrato nel mirino del Ds Giuntoli.

La proposta conferma anche che la trattativa per Deulofeu ristagna e che per smuoverla può servire un incentivo in più: attenzione, però, perchè sul giocatore ci sono anche Atalanta e Spezia.