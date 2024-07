"Vuole giocare nel Napoli". RAI: agente Buongiorno conferma, tre colpi prima di Dimaro

Calciomercato Napoli, arrivano ulteriori aggiornamenti dalla RAI per quanto riguarda i colpi in entrata.

Calciomercato Napoli, pronto un tris di colpi

Ecco quanto dichiarato da Ciro Venerato in diretta al TG3: “Il Napoli conta di chiudere 3 acquisti prima del ritiro di Dimaro. Il primo colpo in Spagna e si tratta di Hermoso, abbiamo parlato col suo entourage che ci ha detto che c’è l’accordo sulle commissioni. Manca sull’ingaggio ma la distanza è minima. Conte chiede anche Buongiorno, Beppe Riso, suo procuratore, ci ha confermato che c’è grande voglia del giocatore di approdare in azzurro. Bisogna lavorare col Napoli ma non ci sono offerte dalla Premier vedrete - assicura il collega esperto di mercato - arriverà in Campania. Occhio anche a Spinazzola per il quale anche c'è l'ok di Conte: si lavora per un contratto di un anno più opzione o direttamente biennale".