"Vorrei vivere la passione di Napoli", Conte ha già rivelato tutto | VIDEO

Calciomercato Napoli - Antonio Conte accostato a grandi panchine in Serie A e presto può arrivare la decisione dell'allenatore diviso tra Napoli, Roma, Milan e Juventus in Italia. Intanto, fu proprio Conte ospite a Belve alla Rai durante la trasmissione di Francesca Fagnani a rivelare la sua possibile prossima scelta.

Intervista Conte a Belve, la rivelazione sul Napoli

Napoli - Ormai non è un segreto che Conte piaccia al Napoli e che abbia ottimi rapporti anche a livello personali con De Laurentiis. I tifosi sognano il suo arrivo dopo una stagione difficile e ora occhio a quello che può accadere da un momento all'altro. Intanto, proprio Conte pochi mesi fa nell'intervista del 17 ottobre ottobre alla Rai proprio Antonio Conte ha svelato di voler allenare presto squadre di grande passione come Napoli o Roma. Nel breve video le parole esatte di Conte sulla sua volontà, sui contatti con il Napoli e De Laurentiis.

Adesso bisognerà capire però se in questi mesi i rapporti sono maturati in positivo e se nessun altro club può disturbare il possibile affondo del presidente nei confronti dell'allenatore. Occhio quindi alla scelta definitiva che può essere fatta da Antonio Conte a breve per poter tornare ad allenare una squadra in Italia. Il Napoli è tra quelle in pole per una rivoluzione e un nuovo futuro.