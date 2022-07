"Voglio andare via adesso, non voglio più rimandare", volontà Koulibaly rispettata: il retroscena

Koulibaly-Chelsea, ieri le visite mediche. L'ex 'Comandante' partenopeo è partito da Milano con un volo privato attorno alle 16, accompagnato dall’intermediario Fali Ramadani. Firmerà un contratto di cinque anni, da 10 milioni di euro e con una serie di bonus che lo porteranno facilmente a guadagnare 13 milioni all’anno. Senza dimenticare gli sponsor promessi dal mondo Chelsea. A riferirlo è Il Mattino

Lo scorso 6 giugno tra lo stupore popolare vi avevamo parlato in esclusiva della volontà del giocatore di voler lasciare il Napoli calcio, un desiderio espresso chiaramente dal giocatore proprio a chi di competenza nel club azzurro. In quei giorni il club in pole era il Barcellona, che avrebbe dovuto però sbloccare l'indice di liquidità per soddisfare le richieste del Napoli e quella contrattuali di KK. Troppo tempo perso e Chelsea bravo ad inserirsi. L'edizione odierna de Il Mattino riporta un virgolettato con le parole del giocatore che con la sua cessione scuote il calciomercato Napoli

Il Chelsea ha fatto irruzione su Koulibaly pochi giorni fa: la volontà del giocatore ha avuto il suo peso. «Voglio andare via adesso, non voglio più rimandare. Questo è il momento». E una personalità come Kalidou che manifesta il desiderio di concludere la sua esperienza di vertice in Premier, in una squadra diversa dal Napoli, non poteva non essere tenuta in conto. Ma la squadra perde l’anello più bello, il quadro più pregiato, il diamante più puro. Un altro pezzo di cuore gettato via, dopo l’addio di Mertens. Non sono bastati i soldi a trattenerlo, 6 milioni netti che De Laurentiis era pronto a garantirgli. Perché non va via per questioni di danaro. Kalidou si è stancato di non vincere e vuole giocare nel campionato più bello del mondo. Che non è la serie A. Non lo è da tempo