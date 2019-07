Vocalelli a CN24: "Manolas grande opportunità colta dal Napoli. Vice Allan? Per Ancelotti la priorità è un'altra"

Alessandro Vocalelli, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli ha potuto lavorare in un ritiro tradizionale in cui si affinano i meccanismi, con l’inserimento di Manolas. Per Ancelotti il vice Allan non è una priorità, lui cerca calciatori in grado di dare qualità al reparto offensivo. Manolas è stata una grande opportunità che il Napoli ha colto, così come ha fatto l’Inter con Godin. Discorso diverso per la Juventus, che ha fatto uno sforzo notevole per De Ligt. Lavorare sulla difesa è fondamentale perché sul reparto arretrato si costruiscono le case”.