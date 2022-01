Viti, l'agente: "Mai parlato con Giuntoli, è attenzionato da tanti club"

A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete' è intervenuto Augusto Carpegiani, agente tra gli altri di Viti, Carnesecchi, Ceccaroli.

“Mattia Viti piace al Napoli? Si parla molto di lui, è normale, è uno dei pochi 2002 in Serie A. Poi l’Empoli sta facendo grandi cose, i loro giocatori sono in una vetrina importante ed è normale che siano sulla bocca di tutti. Mattia è un ragazzo attenzionato, è un giovane di grossa prospettiva, ma bisogna capire il Napoli che politica adotterà per quel ruolo. Che difensore è? È un ragazzo molto attento, bravo tecnicamente e a impostare, bravo anche nella marcatura. Sicuramente è un ragazzo di prospettiva. Giuntoli? Non ho mai parlato con lui di Viti, sinceramente. Mattia è un ragazzo molto attenzionato, si parla di tanti club e non solo di Napoli.