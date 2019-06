Vinicius-Napoli, cessione in vista? CorSport: Wolverhampton pronto ad offrire 20mln, dietro l'affare c'è Mendes

Calciomercato Napoli - I gol del brasiliano in Portogallo e in Francia messi a segno da Carlos Vinícius Alves Morais, attaccante del Napoli, non sono passati inosservati. Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante brasiliano piace al Wolverhampton.

Vinicius della Ssc Napoli con la maglia Monaco

Mercato Napoli, le ultimissime su Vinicius

“Sedici gol. Un bottino notevole, coerente col suo curriculum, che ora ha suscitato nuovi interessi. L'ultimo è quello del Wolverhampton: la società inglese, affidandosi alla regia di Jorge Mendes, intenzionato secondo indiscrezioni a mettere sul piatto un’offerta di venti milioni. Il Wolverhampton lo ha seguito, in questi mesi, ed ora ragiona sul futuro, Le sue performance studiate dal tecnico Nuno Espírito Santo. Jorge Mendes, che ha rapporti diretti col Napoli e in questi giorni sta cucendo col Real Madrid la trattativa per James Rodriquez, può rivestire un ruolo importante - assistendo il calciatore - nell'operazione”

Nei mesi scorsi ai microfoni di radio Crc il collega Pippo Russo di Calciomercato.com aveva svelato dettagli inediti sull'arrivo a sorpresa del brasiliano alla Ssc Napoli proprio mentre il club trattava col suo agente il rinnovo di Faouzi Ghoulam: