Gianluca Vigliotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Penso che per Koulibaly bisognerà solo definire i dettagli, la strada è ormai intrapresa per la cessione. Gabriel arriverà al suo posto”.