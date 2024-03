Via libera dell'Atalanta per Koopmeiners, è già stato scelto il suo erede

L'Atalanta lavora per quello che può essere il prossimo acquisto una volta che darà il via libera definitivo in estate per la cessione di Koopmeiners. Perché il centrocampista olandese cambierà squadra e ora si avvicina un grande ritorno.

L'Atalanta ha già scelto l'erede di Koopmeiners, come rivelato da Tmw sarà il ritorno di Colpani il colpo del club bergamasco. Koopmeiners sempre più vicino alla Juventus, un giocatore che da tempo piaceva anche al Napoli.