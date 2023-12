"Via gli scontenti, acquistiamo calciatori motivati", spunta il consiglio di Mazzarri ad ADL: due nomi nel mirino

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli racconta il summit di mercaato che vi è stato ieri a Castel Volturno, alla presenza chiave anche di Walter Mazzarri che ha consigliato De Laurentiis:

"La lunga giornata di ieri è stata caratterizzata anche dal vertice di mercato che si è svolto di buon mattino in sede, con la partecipazione di Aurelio De Laurentiis. Il presidente non si è scomposto più di tanto per l’eliminazione prematura dalla Coppa Italia - un obiettivo che ha sempre snobbato - e in cima ai suoi pensieri c’è solamente il piazzamento tra le prime quattro della classifica in campionato: obbligatorio per partecipare alla prossima (e ricchissima) edizione della nuova Champions League. Il rischio di restarne fuori comincia a far paura e per questo al termine della malanotte a Fuorigrotta sono stati chiamati con urgenza a rapporto il direttore sportivo Mauro Meluso e il capo dello scouting Maurizio Micheli, per tirare le somme delle trattative messe in cantiere per l’inizio del mese di gennaio.

Ma il ruolo più importante nella riunione di mercato è stato quello di Mazzarri, che ha di nuovo fatto presenti le difficoltà con cui deve convivere nella gestione dello spogliatoio del Napoli, per colpa dei mal di pancia dei troppi giocatori scontenti. C’è chi è di cattivo umore perché in campo sta avendo meno spazio e chi è invece poco tranquillo per ragioni contrattuali. Per questo l’allenatore toscano ha suggerito a De Laurentiis di non trattenere contro voglia chi ha intenzione di andare via e di rinforzare la squadra con gente più motivata: in grado di portare a gennaio in casa azzurra una ventata di entusiasmo".