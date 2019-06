Veretout vuole il Napoli ma da Firenze: "È fissato per martedì un incontro tra il Milan e la Fiorentina"

Calciomercato. Il Napoli cerca Jordan Veretout, il calciatore vuole l'azzurro e prende tempo con altri club. Ma non si può aspettare ancora per molto e una decisione va presa. In un senso o nell'altro. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino:

"È fissato infatti per martedì un incontro tra il Milan e la Fiorentina per Veretout, ma sul francese anche il Napoli si è rifatto vivo, proponendo l’inserimento di una contropartita tra Ounas e Rog, mentre di Inglese, sempre di proprietà dei partenopei, se ne tornerà a parlare più avanti".