Sky - Veretout alla Roma, è fatta! Alla Fiorentina 17.5 mln più bonus, contratto di 5 anni al francese

Veretotut sempre più verso la Roma: incontro positivo, parti molto vicine. Contratto di 5 anni a 2.5 milioni più bonus, 17mln più 2 bonus per la Fiorentina. Accordo con giocatore raggiunto ora, in serata è già possibile la definizione dell’intesa. Fumata bianca in attesa questa seraSono bastate tre ore e mezza di incontro per mettere d'accordo il club giallorosso, il centrocampista classe '93 e l'agente Mario Giuffredi. Lo riferisce Sky Sport.

Il centrocampista francese è stato in pugno al Napoli per oltre 7 mesi, poi il cambio di rotta e l'investimento su un profilo completamente diverso come il macedone Elijf Elmas del Fenerbahce