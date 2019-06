Veretout-Napoli, Tuttosport - Giuntoli offre due azzurri più 16 mln ma la Roma alza l'ingaggio a 3 mln!

Le ultime di calciomercato - L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio al calciomercato e alle trattative che vedono interessato il Napoli. In particolare riferisce gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Jordan Veretout. Dal quotidiano si legge:

Giuntoli ha bloccato Veretout in attesa di chiudere la trattativa con la Fiorentina. Ounas e Rog in prestito oneroso (4 milioni) più 16 milioni cash per il centrocampista francese, però c’è l’insidia della Roma: Petrachi avrebbe offerto all’agente Giuffredi un ingaggio stagionale da più di 3 milioni.