L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle altre operazioni messe in piedi dal presidente De Laurentiis per rinforzare la squadra: "All’inizio della prossima settimana, dopo la cessione di Diawara alla Roma ( 16 milioni più bonus), il presidente conta di definire con la Fiorentina lo scambio alla pari tra il centrocampista Jordan Veretout e Inglese. Altra operazione da concludere prima delle convocazioni per il ritiro a Dimaro, come le partenze di Hysai, Mario Rui e naturalmente Albiol".