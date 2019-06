Veretout-Napoli, CorrSport: "Il Milan balza in pole per il francese: la Fiorentina fissa una valutazione alta"

Ultimissime calcio Napoli - Jordan Veretout continua a piacere molto al Milan come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Calciomercato Napoli, le ultimissime su Jordan Veretout

: "La new entry è Jordan Veretout, la novità assoluta consiste nel fatto che i rossoneri hanno scavalcato la concorrenza (Napoli soprattutto, ma anche Paris Saint-Germain e Roma). Commisso non ha negato la concreta possibilità di una cessione, il suo cartellino non costa meno di 25 milioni, molto presto avremo ulteriori sviluppi. Veretout non esclude Sensi, un altro profilo graditissimo (già ai tempi di Leonardo), ma sulla valutazione il Sassuolo non farà sconti, a maggior ragione dopo un’altra stagione molto positiva".