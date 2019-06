Veretout-Napoli, Gazzetta: mercoledì ci sarà l'incontro decisivo tra Pradè e Giuntoli per chiudere. Nell'affare uno tra Ounas e Inglese

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla possibilità che Jordan Veretout possa vestire la maglia del Napoli

Con la Fiorentina c’è un appuntamento fissato per mercoledì. Il giorno prima il vecchio-nuovo diesse viola Daniele Pradè incontrerà il Milan, ben sapendo però che il francese predilige il trasferimento a Napoli e il perché appare abbastanza evidente, con tutto il rispetto per il blasone rossonero, ieri messo fuori anche dall’Europa League. La stessa Fiorentina preferisce aprire un canale privilegiato col Napoli, che ha diversi giocatori che piacciono al tecnico viola Vincenzo Montella e sui quali Pradè e Giuntoli stanno discutendo e cercheranno di definire mercoledì prossimo. Sull’attaccante Roberto Inglese, visto che ci sono parecchi club interessati, gli azzurri non si muovono dalla richiesta di 30 milioni. Per il club di Commisso appare molto interessate il profilo prospettico dell’esterno offensivo algerino Adam Ounas. Intavolare uno scambio potrebbe essere utile a entrambi i club, che finirebbero col realizzare delle notevoli plusvalenze. In partenza la Fiorentina valuta 25 Veretout e il Napoli almeno 15 milioni Ounas"