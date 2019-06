Veretout-Napoli, CdM: il francese ha concesso un'altra settimana agli azzurri, la Fiorentina valuta due contropartite

Ultimissime calcio Napoli - Jordan Veretout sembra avvicinarsi sempre di più al Napoli. Secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il calciatore avrebbe concesso un'altra settimana agli azzurri per sistemare le cose a centrocampo e poi chiudere con la Fiorentina

: "Veretout non solo ha dato il suo assenso a trasferirsi al Napoli ma lo considera la prima scelta, ha scelto d’attendere l’affondo del club di De Laurentiis nonostante il pressing di Roma e Milan che devono ancora, però, presentare un’offerta ufficiale alla Fiorentina. Veretout lunedì sera è arrivato a Napoli, ha incontrato il suo entourage, è ripartito martedì dopo una colazione di mercato. Il suo agente Mario Giuffredi ha raggiunto da tempo un accordo con Giuntoli per un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione (alla Fiorentina guadagna 900 mila euro e il suo contratto terminerà nel 2021) ma il Napoli è stato chiaro: c’è bisogno di una cessione per formalizzare l’acquisto. La Fiorentina chiede 20 milioni di euro per Veretout, il Napoli può sfruttare alcune contropartite gradite al direttore sportivo Pradè: Inglese e Rog"

