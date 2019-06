Veretout, il retroscena de Il Mattino: "Oggi chiederà al suo agente di aspettare ancora il Napoli"

L'edizione odierna de Il Mattino scrive su Jordan Veretout che non resterà alla Fiorentina. Su di lui c'è anche il Napoli:

"Oggi Veretout chiederà al suo procuratore, Giuffredi, di attende ancora qualche giorno il Napoli. Ma l'agente è ormai scettico, perché Giuntoli gli ha lasciato capire che senza una cessione a centrocampo, non ci sarà il via libera all'ingaggio da parte di De Laurentiis. Veretout era stato bloccato quando gli azzurri si erano resi conto della volontà di Allan di andare al Psg. Ma il brasiliano non aveva fatto i conti sulle leggi del mercato: quello che è possibile oggi, non è detto che lo sia domani. E se è vero che a gennaio per Allan era pronto un contratto da 8 milioni di euro, al momento nessuno si è fatto vivo con lui. Ecco, quindi, che Milan e Roma possono andare alla carica di Veretout"