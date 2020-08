Veretout e Under al Napoli? Tuttosport frena: l'arrivo di Friedkin complica le due trattative. Con Jordan in azzurro uno tra Demme e Lobotka andrebbe via

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Per cedere Under, ad esempio, il club giallorosso chiede solo soldi, mentre per Veretout (a oggi) non sono sufficienti nemmeno quelli: il tecnico Fonseca ha chiesto alla proprietà l’incedibilità del francese che il Napoli vorrebbe dare a Gattuso per fargli ricoprire il ruolo di centrocampista centrale. La trattativa si annuncia complessa e, se il Napoli dovesse riuscire a prendere Veretout, uno tra Lobotka e Demme sarebbe messo in vendita.