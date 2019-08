Verdi tra Torino e Sampdoria, arrivano le offerte al Napoli! CorSport: De Laurentiis vuole una percentuale sulla rivendita

Calcio mercato Napoli - Simone Verdi, attaccante del Napoli, sembra essere destinato con tutta probabilità a lasciare il club azzurro entro la fine della sessione estiva di calciomercato. Destinazione? Torino oppure Sampdoria, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La prima offerta di Cairo sembrava potesse essere quella buona: 20 milioni più uno di bonus. Negativo: 23 milioni più il 30 percento della futura rivendita, la risposta di De Laurentiis. Rilancio: 22 milioni. No. Muro contro muro, in piena regola, e in mezzo la Samp: pronta a pareggiare l’offerta del Torino e magari anche a riconoscere qualcosa in più. Le parti lavorano per trovare la quadra, che andrà trovata per fare contenti tutti, ma la sensazione è che alla fine a brindare sarà l'amico Mazzarri: il Toro è avanti; si, ma niente sconti"