Verdi-Torino, Tuttosport: il Napoli cala le pretese pur di cederlo, manca l'accordo sulla formula tra le due società

Calciomercato Napoli - Continuano serrate le trattative tra Torino e Napoli per il cartellino di Simone Verdi. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, gli azzurri avrebbero calato le pretese iniziali passando da 25 milioni a 22 milioni. Una cifra ritenuta ancora eccessiva dai granata. Ecco i dettagli:

"Il braccio di ferro tra i club prosegue, ma il clima tra le parti resta costruttivo: conviene a tutti. E le ultime indiscrezioni che possiamo raccontare oggi lo testimoniano una volta di più. Perché, spingi di qui, spingi di là, tira di qui, tira di là, il Napoli intanto è calato progressivamente nelle richieste. Era partito da 28 milioni più una percentuale su un’eventuale rivendita. Era poi sceso a 25 più il 30% su un’eventuale cessione a un terzo club nei prossimi anni. Quindi, ora, si è attestato a quota 22 milioni. Le ultime trattative hanno fatto chiarezza. E dato nuova forza al club granata. Il Napoli spinge per una cessione immediata, convertibile però in un prestito con riscatto obbligatorio tra un anno; il Torino invece segue un doppio binario: riscatto obbligatorio a cifre non superiori ai 15 milioni, oppure riscatto facoltativo (la soluzione fin qui privilegiata e decisamente più battuta) con prestito oneroso ed eventuale acquisto tra un anno per una valutazione complessiva di 18 milioni, più 2 di bonus"