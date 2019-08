Tuttosport - Verdi-Torino, il calciatore aspetta solo il sì de Napoli! Cairo alza l'offerta a 22 milioni

Calcio mercato Napoli - Simone Verdi aspetta soltanto il sì del Napoliper raggiungere il Torino. Come riportato da Tuttosport, Quella granata - anche secondo il suo procuratore - è una soluzione gradita. Adesso l'ultima parola spetta al presidente De Laurentiis che deve accettare l’offerta di Cairo che è stata portata a 22 milioni.

In questi giorni, tra le parti in causa, ci sono stati diversi contatti anche perché alla fine del mercato manca meno di un mese e il Toro considerando gli impegni europei non può aspettare più di tanto (perché dopo i bielorussi, in caso di superamento del turno, arriverà una squadra di un certo livello) e adesso non resta che aspettare il via libera del Napoli. Il giocatore con Mazzarri troverebbe spazio e continuità. Giocherebbe in una squadra impegnata nelle Coppe europee e raggiungerebbe un ambiente che conosce bene. Oltre, ovviamente, a impreziosire una squadra di per se già molto competitiva che con il suo arrivo farebbe un ulteriore e importante salto di qualità.