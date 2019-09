Verdi-Torino, Sky: l'agente incontra Cairo adesso per i dettagli del contratto! Atteso anche il giocatore

Calciomercato Napoli - Ore frenetiche di trattative queste, con il Napoli alla ricerca dell'intesa con il Torino per Simone Verdi. I colloqui vanno avanti e sono costanti, nella speranza di poter definire una operazione da circa 25 milioni complessivi. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio canale Twitter, a breve l'agente del calciatore ex Bologna incontrerà Urbano Cairo in persona per definire i dettagli di questa operazione e dell'ingaggio in caso di eventuale approdo del fantasista alla corte di Mazzarri.

Verdi Torino

Questo il tweet del noto giornalista esperto di mercato: "Verdi al Torino: l’agente sta incontrando adesso Cairo per i dettagli del contratto". I tempi adesso stringono davvero dal momento che si tratta di un affare da definire entro e non oltre le ore 22.00 di questa sera. A quell'ora, infatti, è fissato il gong che sancirà la chiusura di questa sessione di mercato. Nei prossimi istanti è atteso anche lo stesso Simone Verdi, che dunque dovrebbe raggiungere il suo agente Donato Orgnoni e lo stesso Cairo.