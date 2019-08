Verdi-Torino, l'agente rientra in Italia: c'è ancora distanza col Napoli, ma il giocatore spinge per andare in granata

Ok la ciliegina promessa dal presidente del Torino Urbano Cairo e che arriverà, ma quella da consegnare all’allenatore Walter Mazzarri in vista della stagione entrata nel vivo con il turno preliminare di Europa League dovrà essere una torta completa. Lo afferma l’edizione odierna di Tuttosport:

“Da Fares alla ciliegina per dire che i confronti su Verdi continuano in maniera serrata. Ieri l’agente del giocatore è rientrato dall’Inghilterra dove ha definito il passaggio di Cutrone al Wolverhampton, ma per adesso è costretto a prendere atto della distanza che ancora esiste tra l’offerta del Toro e la richiesta del Napoli (ballano almeno 5 milioni). L’azzurro vuole il Toro e Cairo è pronto a riconoscergli 10 milioni per 5 anni, ma prima serve l’accordo con De Laurentiis”